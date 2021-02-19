سيادة القائد العام يستقبل مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش

الرجمة 19 فبراير 2021 (وال)- استقبل سيادة القائد العام المشير خليفة حفتر مساء اليوم الجمعة، في مكتبه بمقر القيادة العامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش.

وبحسب مكتب الإعلام القيادة العامة؛ سيادة القائد العام بحث مع المبعوث الأممي، حزمة من الملفات بينها الأمنية والعسكرية والسياسية.

وأكد سيادة القائد العام على ضرورة متابعة تنفيذ كامل بنود الاتفاق السياسي، حتى تصل البلاد إلى مرحلة استقرار دائم.

بدوره، أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، على أهمية دور القوات المسلحة في مساعدة السلطة الجديدة على قيادة أزمات البلاد، والوصول بها إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، مُثمنًا في الوقت ذاته سعي القوات المسلحة لحماية عملية السلام في البلاد، وما حققته اللجنة العسكرية 5+5. (وال- الرجمة) ر ت

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