“الكبتي” يصدر كتابا جديدا في القاهرة

القاهرة 20 فبراير 2021(وال) صدر كتاب (أيام القومية في ليبيا) لسالم الكبتي في القاهرة، وسيصل قريبا إلى مكتبات بنغازي وطرابلس.

وذكر “الكبتي”، بصفحته على “فيسبوك” ، أن كتاب “أيام القومية في ليبيا” يروي بالتفاصيل والوثائق والصورة نمو الوعي القومي وتأثره بالخطاب السائد آنذاك في المنطقة وصداه داخل ليبيا خلال الخمسينيات والستينيات الماضية.

ويطرح سؤالا: هل نجح التيار القومي رغم الفشل الذي أصاب مسيرته في نهاية المطاف، وهل سينهض من جديد أو يبقى تحت الرماد، أو يظل مجرد أطياف مفعمة بالحنين والذكريات والمرارات؟

ويروي الكتاب تجربة البعث والقوميين العرب، وما تداعى عنهما من أحداث ومحاكمات، خسر فيهما التنظيمان ولم تربح ليبيا، وتجارب كثيرة أخرى،

هذاوأهدى “الكبتي” كتابه إلى الأستاذين “علي محمد عميش” و”محمد فاضل زيان. ” ح م

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