البعثة الأممية تدعو للإفراج الفوري عن الشابة وداد إسماعيل الشريقي المحتجزة لدى مليشيات الزاوية

طرابلس 21 فبراير 2021 (وال)-دعت الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأحد، للإفراج الفوري وغير المشروط عن الشابة الليبية وداد إسماعيل الشريقي، وإجراء تحقيق كامل من قبل المدعي العام وإحالة جميع مرتكبي الجريمة إلى القضاء.

وقالت البعثة – في بيان عبر صفحتها الرسمية – إن الحادثة احتجاز التعسفية بحق الشابة وداد إسماعيل الشريقي، أمام محكمة الزاوية في الحادي والثلاثون من شهر يناير الماضي على أيدي مجموعة مسلحة وفقدان أسرتها بها الاتصال في الثاني من فبراير الحالي، يقوض بشكل صارخ سيادة القانون وحقوق الإنسان في ليبيا. (وال-طرابلس) ر ت

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