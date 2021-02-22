فخامة رئيس مجلس النواب يوقع مذكرة تفاهم مع المجلس العالمي للتسامح والسلام

القبة 22 فبراير 2021 (وال)- وقع فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم وتعاون بين مجلس النواب الليبي والمجلس العالمي للتسامح والسلام.

وجاء ذلك خلال استقبال فخامته بمكتبه في القبة، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام الدكتور أحمد بن محمد الجروان،

وأعربت فخامته خلال اللقاء عن ترحيبه برئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، متمنيًا في الوقت ذاته أن يكون للمجلس الدور الكبير في إحلال السلام والمصالحة والتسامح في ليبيا.

بدوره، أعرب رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام عن تقديره لفخامة رئيس مجلس النواب، لجهوده في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا. (وال- القبة) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال