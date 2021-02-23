حلف الناتو يبدأ مناورات عسكرية في البحر المتوسط

باليرمو 23 فبراير 2021 (وال) -بدأ حلف شمال الأطلسي “الناتو”، يوم أمس الاثنين، مناورات “ديناميك مانتا 2021” العسكرية في البحر الأبيض المتوسط، والتي تهدف إلى تطوير التعاون الجوي والسطحي، وتحت البحر لحرب دفاع الغواصات، وتنتهي المناورات في 5 مارس المقبل.

وأوضحت القيادة البحرية للحلف في بيان لها، أن “المناورات في نسختها (21 ) تجري في الشواطئ الشرقية لجزيرة صقلية، بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وبلجيكا وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وتركيا، واليونان”.

وأكدت أن “هدف المناورات يتمثل في تزويد جميع المشاركين بتدريب حربي قاس، من أجل زيادة قابليتهم، وقدراتهم للعمل المشترك في مهارات الدفاع عن الغواصات والحرب السطحية”.

وأشارت إلى مشاركة (5) سفن سطحية، و (5) غواصات، و (5) طائرات دورية بحرية من ( 8 ) دول، إضافة إلى حاملة الطائرات شارل ديغول الفرنسية في المناورات.( وال باليرمو) س خ.

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