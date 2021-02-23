بحث التنسيق المشترك بين الجانب الليبي والأوروبي لحلحلة تدفق المهاجرين غير الشرعيين

طرابلس 23 فبراير 2021 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي الجديد، الدكتور محمد المنفي، ونائبيه عبدالله اللافي، وموسى الكوني، ورئيس الحكومة المكلف، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء بمدينة طرابلس سفير الاتحاد الأوربي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة على إدارة الحدود في ليبيا ناتالينا سي.

هذا وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين ليبيا والاتحاد الأوروبي وسبل دعم المجلس الرئاسي الليبي الجديد والحكومة المنتظر تشكيلها.

كما تناول اللقاء التأكيد على أهمية التنسيق المشترك بين الجانب الليبي والأوروبي لحلحلة أو التخفيف من أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين وضبط الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة.

ومن جانبه، هنأ سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا؛ المجلس الرئاسى الجديد والحكومة المكلفة، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سوف يقوم بتقديم الدعم الكامل له.

هذا وأكد رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي الجديد على ضرورة توفير لقاح فيروس كورونا المستجد وذلك في أقرب وقت ممكن. (وال- طرابلس)

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