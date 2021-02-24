وصول أول سفينة نقل سريع أمريكية إلى السودان بعد انقطاع لعقود

الخرطوم 24 فبراير 2021 (وال) -وصلت سفينة نقل سريع تابعة لقيادة النقل البحري الامريكي العسكري “يو-س-ان-اس كارسون سيتي” إلى ميناء بورتسودان اليوم، بعد انقطاع لمدة(25) عاما، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وقالت السفارة الامريكية بالخرطوم في بيان صحفي اليوم، أن زيارة السفينة البحرية الأمريكية للسودان تعتبر أول زيارة منذ عقود، وتسلط الضوء على استعداد القوات المسلحة الأمريكية لتعزيز الشراكة المتجددة مع القوات المسلحة السودانية.

وقال قائد القوات البحرية، وقيادة النقل البحري في أوروبا وأفريقيا وقائد الفرقة (63) النقيب كابتين فرانك أوكاتا “يشرفنا العمل مع شركائنا السودانيين في تعزيز الأمن البحري”.

وتأتي هذه الزيارة، في أعقاب الزيارة التي قام بها نائب القيادة الأمريكية في افريقيا، للتواصل المدني -العسكري، السفير أندرو يونج، ومدير المخابرات، الأدميرال هايدي بيرج، إلى الخرطوم في يناير من هذا العام، لتوسيع الشراكة والتعاون بين البلدين.(وال الخرطوم) س خ.

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