العراق يؤكد ضرورة تفعيل لجان ترسيم الحدود مع دول الجوار

بغداد 24 فبراير 2021 (وال) -أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، على أهمية تفعيل لجان ترسيم الحدود مع دول الجوار، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وذكر بيان لمستشارية الأمن القومي، إن مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية، أقام ورشة عمل تخصصية بعنوان، ترسيم الحدود الجيوسياسية مع دول الجوار، برعاية مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وشارك في الندوة نخبة من الخبراء والمسؤولين التنفيذيين في مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى مستشارية الأمن القومي.

ونقل البيان عن الأعرجي تأكيده أهمية ترسيم الحدود مع دول الجوار، وتفعيل اللجان الخاصة بهذا الملف، وتهيئة المتطلبات القانونية والفنية اللازمة لهذا الأمر، مع التأكيد على تغليب المصلحة الوطنية في التفاوض مع دول الجوار.

وأضاف الأعرجي أنه على المفاوض العراقي، أن يتسلح ويستعين بكافة الوثائق والمستندات والأدلة والخرائط والقرائن والحقائق، والتعامل الجاري والعادات المتبعة، وغيرها من الوسائل التي يمكن أن تثبت أو تدعم وجود هذه الحقوق.(وال بغداد) س خ.

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