القوات العراقية تتمكن من القبض على عدد من إرهابي داعش

بغداد 24 فبراير 2021 (وال) -أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، تمكن القوات العراقية من القبض على ( 3 ) إرهابيين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال رسول في بيان، إنه بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، تواصل تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب عملياتها الناجحة التي تهدف لتفكيك خلايا بقايا عصابات داعـش الإرهابية، لافتا الى أن ابطال الجهاز تمكنوا من إلقاء القبض على عُنصر إرهابي في أحد الأحياء بالعاصمة بغداد، بعد متابعة استخبارية دقيقة.

وأضاف، أنه في حين تمكنوا أيضاً من القاء القبض على إرهابي اخر من عناصر تنظيم “داعش” في محافظة ديالى، اختتموا عملياتهم الناجحة بإلقاء القبض على أحد الإرهابيين في مُحافظة كركوك.(وال بغداد ) س خ.

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