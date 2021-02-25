الشارقة الثقافية تحتفى بعامها الخامس وتطلق تطبيقها الخاص للهواتف الذكية

الشارقة 25 فبراير 2021( وال) صدر مؤخرًا العدد (52) لشهر فبراير من مجلة “الشارقة الثقافية” التى تصدر عن دائرة الثقافة بالشارقة، حيث جاءت الافتتاحية بعنوان (بيت الحكمة فى الشارقة والبعد الثقافى العالمي) محتفية بمرور خمس سنوات على رسالتها الحضارية والإنسانية فى نقل المعرفة والعلم.

كما كان بيت الحكمة في بغداد بمثابة خزانة للتراث والأدب والمعارف، وملتقى لصناعة الثقافة وإثراء الكتاب وتعزيز الحوار والتفاهم.

وأكدت المجلة، أن بيت الحكمة فى الشارقة، يعد منارة من منارات العلم والإبداع والبناء التى تشع أنوراها مرة جديدة فى سماء شارقة الثقافة، في أبهى صورة من صور تشييد المعنى وتخليد الهوية، وفي أعظم قراءة من قراءات الوعي للمستقبل واللحظة التاريخية، منارة تجسد مكانة الكتاب والمعرفة وشغف القراءة، وتستحضر التاريخ وشواهده لتطل على الذات العربية بكامل شموخها، وتؤكد عراقتها وعمقها في اللغة وفي الشعر وفي الهوية.

الجدير بالذكر، إن مجلة الشارقة مجلة ثقافية شهرية، برعاية رئيس مجلس الثقافة “عبدالله بن محمد العويس” ويدير تحريرها الكاتب السوري نواف يونس، ومن إخراج محمد سمير. ( وال ـ الشارقة) ح م

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