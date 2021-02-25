وفاة سفير سوريا السابق بالمملكة الأردنية اللواء بهجت سليمان

دمشق 25 فبراير 2021 (وال) -أعلن اليوم في مستشفى (تشرين) العسكري بدمشق، عن وفاة سفير سوريا السابق لدى المملكة الأردنية، اللواء بهجت سليمان، عن عمر يناهز (72) عاما، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية (سانا).

بهجت سليمان، لواء سابق في الجيش السوري من مواليد مدينة اللاذقية عام 1949، تخرج من الكلية الحربية في حمص، وتدرج في القيادة التشكيلية العسكرية التابعة للجيش والقوات المسلحة وشغل عدة مناصب قيادية.

شارك اللواء سليمان في حرب تشرين التحريرية ضد الكيان الصهيوني عام 1973 كقائد سرية دبابات، وحصل على دكتوراه في الاقتصاد السياسي عام 1982 ودكتوراه في العلوم العسكرية من موسكو عام 1998.

أحيل إلى التقاعد عام 2009، وتم تعيينه سفيراً في وزارة الخارجية والمغتربين، واعتماده سفيراً مفوضا وفوق العادة للجمهورية العربية السورية في الأردن.(وال دمشق) س خ.

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