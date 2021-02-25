الخارجية المصرية تطلع السفراء العرب والأوروبيين على مستجدات سد النهضة

أعلنت الخارجية المصرية أنها استقبلت سفراء الدول العربية والأوروبية في القاهرة، لإطلاعهم على المستجدات ذات الصلة بملف سد النهضة الإثيوبي.

هذا وأوضحت الخارجية المصرية أن نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، حمدي سند لوزا، أحاط السفراء برؤية مصر حول مستقبل المفاوضات التي تهدف للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول قواعد ملء وتشغيل السد، كما أعرب لوزا عن ترحيب بلاده باضطلاع جمهورية الكونغو الديمقراطية بمهمة قيادة مسار المفاوضات الجارية حول السد الإثيوبي برعاية إفريقية، مؤكدا على أهمية التوصل إلى اتفاق على ملء وتشغيل السد في أقرب فرصة ممكنة من خلال عملية تفاوضية فعالة.

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