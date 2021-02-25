المنفي يبحث مع السفير الجزائري لدى ليبيا العلاقات بين البلدين

طرابلس 25 فبراير 2021 (وال)- عقد رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي ونائبه عبد الله اللافي الخميس، اجتماع مع السفير الجزائري لدى ليبيا كمال حجازي.

ونوه المنفي لجهود الجزائر في دعم نتائج الحوار بين الليبيين، مؤكدًا على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.

وأكد المنفي على أهمية دور الجزائر في حل الأزمة الليبية، والاستفادة من التجربة الجزائرية في المصالحة الوطنية.

في المقابل، أكد السفير الجزائري على أهمية العلاقات التاريخية بين الشعبيين الشقيقين، التي تربطهم أواصر الدم والمصير والحدود المشتركة، مشيرًا إلى رغبة الجزائر في المشاركة بالمصالحة الوطنية بين أبناء البلد الواحد. (وال- طرابلس) ر ت

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