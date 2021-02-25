المنفي يبحث مع لودريان آخر المستجدات على الساحة الليبية

طرابلس 25 فبراير 2021 (وال)- بحث رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان آخر المستجدات على الساحة الليبية.

هذا وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي، نوه فيه المنفي لجهود باريس في دعم مخرجات الحوار الليبي في جنيف، والذي يعتبر استكمالا للحوارات التي جرت في باريس 1 وباريس 2.

بدوره، أكد الوزير الفرنسي على دعم الجمهورية الفرنسية للمجلس الرئاسي والحكومة المنتخبة، متعهدًا بالتعاون معهما من أجل تنفيذ الاستحقاقات المقبلة. (وال- طرابلس) ر ت

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