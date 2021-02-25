أقرار قانون يجبر عمالقة التكنولوجيا على دفع أموال لوسائل الإعلام مقابل محتواها الرقمي

أقر البرلمان الأسترالي قانونا يجبر عمالقة التكنولوجيا على دفع الأموال لوسائل الإعلام، مقابل محتواها الذي تنشره على منصاتها، حيث تم إقرار القانون بدون أية عراقيل، بعد توصل الجانب الأسترالي لاتفاقيات مع “فيسبوك” و”غوغل”.

يشار إلى أن شركة فيسبوك كانت قد أعلنت أنها ستعيد صفحات الأخبار الأسترالية، في أعقاب تفاوضها مع الحكومة الأسترالية، وتوصلهما إلى اتفاق.

وفي هذا الصدد قال وزير الخزانة الأسترالي، جوش فرايدنبرغ، إن موقع فيسبوك قد أعاد الصداقة مع أستراليا، وستعود الأخبار الأسترالية إلى منصة فيسبوك، لافتا إلى أن كانبيرا خاضت معركة بالوكالة عن العالم، في ظل تواصل دول أخرى مع شركات التكنولوجيا فيما يتعلق بعدد من قضايا الأخبار والمحتوى.

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