بيان للبعثة ومجموعة العمل السياسي المعنية بليبيا بشأن استعراض آخر المستجدات

جنيف 25 فبراير 2021 (وال)- أصدرت الرئاسة المشتركة :الجزائر، وألمانيا، وجامعة الدول العربية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الخميس، بيانًا لمجموعة العمل السياسي بلجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا.

وأشار البيان – نشرته البعثة الأممية للدعم في ليبيا – إلى عقد مجموعة العمل السياسي المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، اجتماعًا اليوم الخميس لاستعراض التقدم الذي أحرزه ملتقى الحوار السياسي الليبي، والجهود التي تبذلها السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة، وللنظر في سُبل تعزيز دعم المشاركين في عملية برلين لهذه الجهود.

وأوضح البيان أن أعضاء المجموعة استمع إلى إيجاز من رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، ورئيس الوزراء الجديد عبد الحميد الدبيبة.

وعقب الاجتماع، أعربت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل السياسي عن:

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