إيتاميل رادار: هبوط ثلاث طائرات شحن عسكرية تركية في المنطقة الغربية

روما 26 فبراير 2021 (وال)-كشف موقع “إيتاميل رادار” المختص بتتبع الطائرات العسكرية فوق منطقة البحر الأبيض المتوسط اليوم الجمعة، عن هبوط ثلاثة طائرات شحن عسكرية تركية في قاعدتي عقبة بن نافع والكلية الجوية في مصراتة.

وقال الموقع إن طائرة تابعة للقوات الجوية التركية من طراز إيرباص A400M هبطت صباح الجمعة، في مطار الكلية الجوية في مصراتة قادمة من العاصمة التركية أنقرة، في حين هبطت الثانية من طراز C-130 هبطت في قاعدة عقبة بن نافع الجوية، في المقابل هبطت الثالثة من طراز A400M في مكان ما في غرب ليبيا دون معرفة مسارها الكامل. (وال- روما) ر ت

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