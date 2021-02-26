بوريطة: أكدت للدبيبة أن المغرب هدفه مساعدة ليبيا للخروج من هذه المرحلة وإبعادها من التدخلات الخارجية

الرباط 26 فبراير 2021 (وال)- جدد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اليوم الجمعة، تأكيد المواقف الثابتة لبلاده في دعم المرحلة المهمة التي تمر بها ليبيا.

وقال بوريطة – في مؤتمر صحفي – إنه أجرى اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة، أكد خلاله على مواقف الثابتة للمملكة المغربية حيال الأزمة الليبية، ودعمها للمرحلة الانتقالية المهمة التي تمر بها البلد الشقيق.

وأوضح بوريطة أنه أكد لرئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة، على أن هدف المملكة الوحيد؛ هو مساعدة ليبيا والليبيين للخروج من هذه المرحلة، والحفاظ على وحدة البلاد وسلامتها، وإبعادها عن التدخلات الخارجية، واستعادة دورها الأساسي في المغرب العربي، وشمال إفريقيا، والعالم العربي، وإفريقيا ككل. (وال- الرباط) ر ت

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