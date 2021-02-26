دعوة لانعقاد مجلس النواب في الثامن من مارس في سرت لمنح الثقة لحكومة الدبيبة

طبرق 26 فبراير 2021 (وال)- دعا فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الجمعة، المجلس للانعقاد يوم الإثنين الموافق الثامن من شهر مارس على تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بمدينة سرت، لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة.

هذا وجاء ذلك في بيان جاء فيه: “بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري والمادتين رقم “13” الفقرة (04) ، ورقم “179” من القانون رقم “04” لسنة 2014 م، بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب، وبناء على ما عرضه رئيس الحكومة المُنتخب من تصور لهيكلة تشكيلة الحكومة.. تقرر في حال أكدت لجنة ( 5+5 ) تأمين الجلسة، وإن تعذر ذلك يكون مكان انعقاد الجلسة المقر المؤقت لمجلس النواب في مدينة طبرق في ذات الزمان المُحدد، وعلى لجنة (5+5) الرد بشكل رسمي على مجلس النواب بوقت كافي قبل المُوعد المحدد لانعقاد الجلسة. (وال- طبرق) ر ت

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