السفير الأمريكي لدى ليبيا يبحث مع رئيس الكونغرس التباوي الأمن والاستقرار والتنمية في جنوب ليبيا

طرابلس 26 فبراير 2021 (وال)- أجرى سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند اليوم الجمعة، لقاء مع رئيس الكونغرس التباوي عيسى عبد المجيد منصور.

وقالت السفارة الأمريكية – في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” – إن السفير ناقش مع رئيس عيسى عبد المجيد أهمية ضمان الأمن والاستقرار والتنمية في جنوب ليبيا مع اقتراب الانتخابات الوطنية نهاية العام الجاري.

وأشارت السفارة – في بيانها – إلى أن اللقاء نورلاند ومنصور؛ جاء ضمن المشاورات الواسعة مع مجموعة متنوعة من الفاعلين الليبيين. (وال- طرابلس) ر ت

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