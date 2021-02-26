ليبيا نيوز

السفير الأمريكي لدى ليبيا يبحث مع رئيس الكونغرس التباوي الأمن والاستقرار والتنمية في جنوب ليبيا

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

 

طرابلس 26 فبراير 2021 (وال)- أجرى سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند اليوم الجمعة، لقاء مع رئيس الكونغرس التباوي عيسى عبد المجيد منصور.

وقالت السفارة الأمريكية – في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” – إن السفير ناقش مع رئيس عيسى عبد المجيد أهمية ضمان الأمن والاستقرار والتنمية في جنوب ليبيا مع اقتراب الانتخابات الوطنية نهاية العام الجاري.

وأشارت السفارة – في بيانها – إلى أن اللقاء نورلاند ومنصور؛ جاء ضمن المشاورات الواسعة مع مجموعة متنوعة من الفاعلين الليبيين. (وال- طرابلس) ر ت

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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