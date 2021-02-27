منظمة ألمانية تواصل استمرار انقاذ المهاجرين في البحر المتوسط

برلين 28 فبراير 2021 (وال) -أعلنت منظمة “سي ووتش” الألمانية غير الحكومية، عن إنقاذ (147) مهاجرا في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية، في إطار عمليتي إنقاذ نفذتهما سفينتها “سي ووتش 3”.

وأوضحت المنظمة في تغريدة لها عبر “تويتر”، أنها “أنقذت (102) من المهاجرين في عملية أخرى لها، كانوا على متن قارب مطاطي وأرسلوا نداء استغاثة”.

وأضافت في تغريدة أخرى، أنها “أنقذت (45) مهاجرا، يوم الجمعة 26 فبراير، بينهم (15) قاصرا كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا بحرا، وجميعهم سالمون”.(وال برلين) س خ.

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