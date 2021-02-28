الوطنية لحقوق الإنسان تدين اختطاف مراسل قناة الغد زياد الورفلي في طرابلس

طرابلس 28 فبراير 2021 (وال)- أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، حادثة اختطاف الإعلامي زياد الورفلي، مراسل قناة الغد بالعاصمة طرابلس.

وقالت اللجنة – في بيان – إنها تلقت بقلق بالغ نبأ اختطاف الإعلامي ‎زياد الورفلي، مراسل قناة الغد الفضائية، وذلك عقب مشاركته في مؤتمر الإعلان عن الحكومة بفندق كورونثيا بوسط طرابلس، حيث فقد الاتصال به فور انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء الخميس، بحسب ما أعلنت عنه إدارة قناة الغد.

ودعت اللجنة المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة، للتدخل العاجل والكشف عن مصيره وبذل الجهود لمعرفة مصيره، والإفراج الفوري عنه، وتحميل الخاطفين والحكومة الجديدة مسؤولية سلامته وحياته، وباتخاذ تدابير عاجلة وفعّالة للحد من الخطر الذي يحدق بالفاعلين في العمل الإعلامي والصحفي.

وطالبت اللجنة المجلس الرئاسي الجديد والحكومة الجديدة، بسرعة التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات والانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الصحفيين والإعلاميين، وتحميل اللجنة مسؤوليتهم القانونية والوطنية والإنسانية والإيفاء بالتزاماته تجاه حماية الحقوق والحريات العامة، وضمان سلامة وأمن المواطنين بشكل عام، والصحفيين والإعلاميين والمدونين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خاص.

ودعت اللجنة بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا، بضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات والأفعال المشينة والخطيرة التي تستهدف الصحفيين والإعلاميين والمدونين، وأصحاب الرأي والمدافعين عن الحقوق والحريات. (وال- طرابلس) ع ع/ ر ت

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