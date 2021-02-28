الولايات المتحدة تجيز الاستخدام الطارئ للقاح جونسون آند جونسون

وافقت الحكومة الأميركية على استخدام لقاح شركة جونسون آند جونسون ذي الجرعة الواحدة في الوقاية من فيروس كورونا، لتتيح لملايين الأميركيين التحصين ضد الوباء في الأسابيع المقبلة، وتفتح المجال أمام موافقة دول أخرى على اللقاح.

وأعلنت إدارة الأغذية والعقاقير موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح للبالغين من سن الثامنة عشرة وما بعده عقب موافقة لجنة الخبراء الخارجيين عليه بالإجماع.

وفي التجارب العالمية على اللقاح التي شملت أربعة وأربعين ألف فرد تبين أنه فعال بنسبة ستة وستين بالمئة في منع الإصابة المتوسطة والشديدة بفيروس كورونا بعد أربعة أسابيع من التطعيم، وبنسبة مئة بالمئة في الحيلولة دون دخول المستشفى والوفاة بالمرض.

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