مصر تعلن فتح باب التسجيل الإلكتروني لتلقي لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، أن عمليات تسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا بدأت اليوم، ضمن خطة الدولة للتصدي لوباء كوفيد تسعة عشر.

وبينت الوزارة أن التسجيل يتم إلكترونيا ويتيح للمواطنين من الفئات المستحقة تسجيل بياناتهم حتى يتم إعطاء الأولوية تلقائيا، وذلك حسب السن والأمراض المزمنة، كما سيتم إطلاع المواطن على كافة المعلومات الخاصة باللقاح مثل الاختبارات الخاصة باللقاح ونتائجه، كما يمكن للمواطن الاطلاع على معلومات أكثر تفصيلا مثل الفئات الأكثر عرضة للإصابة، والوثيقة الخاصة بالموافقة المستنيرة لتلقي اللقاح.

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