محكمة فرنسية تؤكد التزام ليركو بسداد أكثر من 115 مليون دولار لمؤسسة النفط

باريس 28 فبراير 2021 (وال) -قالت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد، إن محكمة استئناف باريس أصدرت حكما يؤكد التزام الشركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط (ليركو) بسداد ما يزيد على (115) مليون دولار للمؤسسة، بالإضافة إلى الفوائد، فيما يتعلق بدعوى تحكيم بينهما بشأن مصفاة راس لانوف.

وأضافت المؤسسة في صفحتها على موقع “فيس بوك”، أن الحكم الصادر أكد التزام شركة ليركو سداد أكثر من (115) مليون دولار أمريكي للمؤسسة، بالإضافة للفوائد، مع إضافة الفوائد حتى يوم 28 فبراير 2021، فإن المبلغ المستحق على شركة ليركو يتجاوز(132) مليون دولار أمريكي”.

وتابعت: ستقوم المؤسسة باتخاذ كل الخطوات اللازمة لتنفيذ حقوقها، وفق حكم التحكيم والحكم الصادر عن محكمة باريس”.( وال باريس) س خ.

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