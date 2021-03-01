البلدي بنغازي يستلم ثلاث سيارات إسعاف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

بنغازي 01 مارس 2021 (وال)-استلم رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري، ثلاث سيارات إسعاف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعمًا للعيادات والمراكز الصحية في المدينة.

هذا وجاء ذلك خلال استقباله بمكتبه في ديوان البلدية أمس الأحد، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا جيراردو نوتو، بحث خلالها الإجراءات المتعلقة بالمشاريع التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بلدية بنغازي، والتأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المُشترك بين الجانبين.

ونوه رئيس المجلس التسييري للبلدية، لجهود وعمل الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مدينة بنغازي، ومن كافة المنظمات التابعة للأمم المتحدة العاملة بالمدينة. (وال-بنغازي) ر ت

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