مقتل 9 مدنيين في هجوم مسلحين على قرى وسط مالي

قال مسؤولون في مالي، إن مهاجمين يشتبه بأنهم متشددون قتلوا تسعة مدنيين في ثلاث قرى وسط البلاد، في وقت متأخر من مساء الأحد.

وأضاف المسؤولون أن مجموعتين مختلفتين من المهاجمين الذين كانوا يستقلون عربات دفع رباعي، والمسلحين بمدافع رشاشة، هاجمتا قرى جوري وسيميكاندا ودجامناتي في إقليم موبتي، الذي اجتاحه عنف المتشددين والعنف العرقي خلال السنوات القليلة الماضية.

هذا وألقى رئيس بلدية بانكاس بالمسؤولية على المسلحين، الذين قتلوا كذلك ثمانية أشخاص في هجومين على موقع عسكري وقاعدة لقوات الأمن يوم الخميس الماضي.

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