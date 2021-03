الشهر العقاري: رئيسها يوضح الفئات المعفية من الضريبة العقارية

بيَّن رئيس مصلحة الشهر العقاري الدكتور جمال ياقوت، اليوم الاثنين، الفئات التي يتم استثنائها وإعفائها من دفع قيمة ضريبة التصرفات العقارية.

وأشار ياقوت إلى أن الفئات المعفاة هي حالة نزع الملكية للمنفعة العامة بعد تعويض المواطن، وحالة الهبة للأصول والأفرع(مثل أب بائع الوحدة العقارية للأقارب من الدرجة الأولى أو للأبناء).

وأضاف رئيس الشهر العقاري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج «توك شو العرب»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن من الفئتا المعفاة من الضريبة العقارية أيضاً تصرفات الوارث فيما آل إليه من مورثه حتى 25 يوليو 2018، والوحدات السكنية المتواجدة في النجوع والعزب والقرى.

كما أوضح رئيس مصلحة الشهر العقاري أن الشراء من شخص اعتباري لا يخضع أيضاً للضريبة العقارية، مثل شراء وحدة سكنية من شركة أو بنك أو قطاع أعمال عام أو شركات أشخاص.

منوهاً إلى أن الشراء من شخص طبيعي يمتلك وحدة لذاته يخضع لضريبة التصرفات العقارية، بحسب المصري اليوم.

وشدد رئيس مصلحة الشهر العقاري على أن من حقق الإيراد (البائع والمتصرف) هو من تقع عليه الضريبة العقارية ويتحمل دفعها، بينما المشتري لا يدفع قيمة التصرفات العقارية.

صرَّح جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري في مصر، أن تسجيل العقارات يتم من خلال التوقيع على العقد النهائي للمشتري لدى المصلحة.

وخلال لقاء ياقوت مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة ببرنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد أكد أم: «طلب التسجيل في الشهر العقاري يستغرق أسبوع بعدما كان يصل إلى عامين، مع تسديد الرسوم التي تحدد وفقا للمساحة».

وأضاف ياقوت: «بعد تقديم المواطن لطلب التوثيق يتم نشر إعلان بمواصفات العقار في صحيفة الأهرام».

وتابع ياقوت أن: «تسجيل أحكام التوثيق كانت تتم بغير ضمانات في الماضي، وهو ما يحاول القانون الحالي تغييره».

وخلال الحلقة اشتكى عدد من المواطنين المصريين من إقرار ضريبة التصرفات العقارية بنسبة الـ2.5% لرئيس مصلحة الشهر العقاري.

وسخر المواطنون من القرار وقالوا لجمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري: «هي الحكومة مشاركانا.. دي أملاكنا ومش كله ضرائب».

وردَّ ياقوت ممازحاً المواطنين: «مظلوم يا بيه»، وبرر عدم قدرة المصلحة على الاستجابة لشكوى المواطنين قائلاً: «محتاجين نرجع لوضعنا لكن إحنا مخاطبين بقانون.. نتمنى نعمل حاجة» مع تأكيده على أنه مؤيد للأصوات المعارضة لنسبة الضريبة.

