نجوم من برشلونة لهم علاقة بفضيحة القبض على رئيس النادي

سلطت قضية القبض على رئيس نادي برشلونة السابق بارتوميو، الضوء على بعض نجوم من الفريق الإسباني، حيث يظهر بها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمدافع الإسباني جيرارد بيكيه، اللذين انتقدا إدارة الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو.

في حالة ليونيل ميسي، أصبح وضع الأرجنتيني مع النادي أكثر سخونة مع مسألة رحيله والبوروفاكس الشهير الذي أرسله في الصيف الماضي إلى مكاتب كامب معربًا لبرشلونة عن رغبته في الرحيل.

في حالة جيرارد بيكيه، تم انتقاد شخصيته كرجل أعمال مع كونه لاعب في فريق كبير مثل برشلونة، واتهم المدافع النادي بإنفاق الأموال في انتقاد اللاعبين النشطين، وهو ما وصفه بالأمر «المشين»، حسبما أورد موقع (as بالعربي).

اعترف بيكيه أنه في ذلك الوقت تحدث عن قضية الشبكات الاجتماعية مع بارتوميو: “سألت (بارتوميو) عن توضيحات وما قاله لي هو «جيرارد، لم أكن أعرف أي شيء عن هذا”، وأنا صدقته، حسنًا، لاحقًا ترى أنه في الإجراءات المستقبلية، لا يزال الشخص المسؤول عن توظيف هذه الخدمات يواصل العمل في النادي”.

كما ذكرت “كادينا سير” الإسبانية مرارًا وتكرارًا، فإن المنشورات الموجهة نحو ميسي كانت تهدف إلى جذب الجمهور إلى الحسابات والصفحات التي تسيطر عليها الشركة التي تم التحقيق فيها بدلاً من التشهير بالنجم الأرجنتيني، على الرغم من وجود تعليقات تجاه بعض أقاربه، مثل زوجته أنتونيلا روكوزو.

عدد من نجوم برشلونة بلا شك سوف تسلط عليهم الأضواء خلال الفترة القادمة مع تكشف العديد من التفاصيل خلال سير التحقيقات مع الأشخاص الذين تم القبض عليهم.

وكانت الشرطة الكتالونية داهمت صباح اليوم الإثنين، مقر نادي برشلونة الإسباني وقامت باعتقال عدد من الإداريين وعلى رأسهم رئيس النادي السابق جوسيب ماريا بارتوميو.

ففي مطلع العام الماضي، 2020، كشفت إذاعة كادينا سير الإسبانية أن إدارة برشلونة برئاسة بارتوميو اتفقت مع شركة خاصة بالعلاقات العامة على إنشاء حسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتمجيد في الإدارة والدفاع عنها.

الإذاعة أكدت أن الهدف من الحسابات الوهمية توجيه اللوم والانتقادات للاعبي برشلونة وأساطير النادي وعلى رأسهم ليونيل ميسي، بل وامتد الأمر لانتقاد زوجات اللاعبين وعوائلهم.

ورغم أن ميسي لم يصدق هذه الأخبار، وصرح بذلك في حوار صحفي مطلع العام الماضي، إلا أن التحقيقات استمرت لتؤكد حقيقة تورط بارتوميو في قضية إهانة اللاعبين.

