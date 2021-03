نيجيريا.. نهاية معاناة 317 تلميذة تم اختطافهن في فبراير

كشفت مصادر إعلامية نيجيرية، الاثنين،عن إطلاق سراح 317 تلميذة، كانت مجموعة من قطاع الطرق قد اختطفتهن يوم 26 فبراير في شمال البلاد.

وأشارت المصادر إلى أن الفتيات في طريقهن إلى مدينة جوساو المركز الإداري لولاية زامفارا، موضحة أنها لا تملك أي معلومات فيما إذا تم دفع فدية مالية لقاء التلميذات.

وأفادت كذلك أنه تم اختطاف التلميذات من مدرسة داخلية عامة للبنات في مدينة جانغيبي، وأن قوات الأمن الاتحادية والشرطة بحثت عن التلميذات بشكل مكثف، خلال الأيام الثلاثة الماضية، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الإفريقية.

ودعا احمد طيب، شيخ الأزهر الشريف، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بتويتر لإطلاق سراح المختطفات، حيث قال: “باسمي وباسم علماء الازهر الشريف وأساتذته، أضم صوتي لصوت عقلاء العالم لإطلاق سراح أكثر من 300 فتاة تم اختطافهن في هجوم إرهابي متوحش بشمال غرب نيجيريا، أدعو الله أن يفك أسرهن وأن يعيدهن إلى أهلهن سالمات”.

كذلك دان البابا فرنسيس, الأحد، ما وصف بــ”الاختطاف المشين” لـ 317 تلميذة في نيجيريا، عقب صلاة التبشير الملائكي في الفاتيكان.

وقال أمام المصلين في ساحة القديس بطرس “أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أضم صوتي إلى صوت أساقفة نيجيريا لإدانة الاختطاف المشين لـ 317 شابة”.

مضيفا “دعونا نصلي من أجل الفتيات حتى يتمكنّ من العودة بسرعة إلى منازلهن” مؤكدا “قربه” من الفتيات وعائلاتهن، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وباتت المدارس أهدافا لأعمال خطف جماعي مقابل فدية في شمال نيجيريا من قبل جماعات مسلحة، حيث اقتحمت في 17 فبراير مجموعة مسلحة مدرسة العلوم الحكومية الثانوية في منطقة كاجارا بولاية نيجر وخطفت 27 طالبا وثلاثة موظفين و12 من أقاربهم بعد أن تغلبت على قوة حراسة المدرسة، وقتل صبي خلال الهجوم.

