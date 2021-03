نجوى كرم تثير الجدل بحصولها على الإقامة الذهبية من الإمارات

صرَّحت الفنانة اللبنانية نجوى كرم اليوم، عن استلامها الإقامة الذهبية من دولة الإمارات، لتنضم بذلك إلى العديد من مشاهير العرب والعالم.

وعبر حسابها على تويتر نشرت نجوى كرم تغريدة كتبت فيها: ”تشرّفت اليوم بإستلام “الإقامة الذهبية” من دولة الإمارات الشقيقة الله يعزّ قيادتها. وشعبها وصادفت إنّو عيد ميلادي وصارت الفرحة اثنين”.

وأرفقت نجوى كرم التغريدة برابط لأغنيتها “زايد مجدها”، والتي أهدتها إلى جمهورها الإماراتي في مطلع العام الحالي.

وعبر إنستغرام نشرت نجوى كرم مجموعة من الصور التي تم التقاطها أثناء استلامها الإقامة الذهبية، ووضع البصمة الإلكترونية عليها، وصور للاحتفال بتقطيع قالب حلوى يحمل عَلَم لبنان والإمارات معاً.

نجوى كرم تتعرض لحملة انتقادات شرسة

أثارت الفنانة اللبنانية نجوى كرم جدلاً كبيراً بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انهالوا عليها بالانتقادات الحادة وخاصة اللبنانيين منهم، إذ عدّوا قبولها استلام الإقامة الذهبية، فيه شيء من التخلي عن وطنها ومبادئه.

منهم من ذكَّر الفنانة اللبنانية بتطبيع الإمارات مع إسرائيل، قائلاً: “مبروك نجوى حصولك على هيك وعقبال باقي الصهينة كلهم يارب”.

ومنهم من استذكر تصريحاتها السابقة عن رفضها الغناء بغير اللهجة اللبنانية قائلاً: ” بذكر نجوى كانت ترفض تغني غير لبناني بحجة الوطنية”.

ومن التفاعلات أيضاً: ” لبنان شكلها وصلت مرحلة سيئة لدرجة خلت نجوى كرم نفسها تفرح بإقامة”.

وفي تفاعل آخر: “دبي أصبحت بيروت الفنانين، المفكرين، الصحافيين، العلماء، عاصمة العرب.. وبيروت ما عادت بيروت”.

الإمارات لها حصة الأسد من الانتقادات

وطالت سياسة الإمارات في منح الإقامة الذهبية للفنانين وتمجيدهم حصة من الانتقادات تحدثت عن الخلل الكبير والانتقائية الغير موفقة بنظرهم والظلم الذي لحق بنخبة المقيمين في الإمارات.

إذ كتب أحدهم: ” ماذا عن الأطباء الذين يضحون. بحياتهم كل يوم في ظل هذه الأزمة، أليسوا أولى بها صِلياً؟!”.

وفي تغريدة تصف الانتقائية المجحفة كتبت إحداهن: “طيب معقول انا عشت 20 سنة من عمري وكبرت ولادي وعلمتن بالامارات ما عندي إقامة؟. ألغوها لي لأنه مر عليها 6 أشهر دون دخول الدولة، ونجوى مجرد مارقة طريق ويمكن ما راحت غير وقت خرب لبنان تتخد اقامة ذهبية؟ ليس عدلاً”.

وبشيء من السخرية كتب آخر: ”الامارات تمنح عالمة الذرة والطب النووي اللبنانية نجوى كرم الاقامة الذهبية”.

