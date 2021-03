السودان يكشف عن حصيلة مبالغ صادرات الماشية

كشفت السلطات السودانية عن أن حصيلة صادرات الماشية الحية منذ يوم الخميس الماضي بلغت 5 مليون درهم عن طريق القنوات المصرفية عقب توحيد سعر الصرف.

وظلت حصيلة صادرات الماشية السودانية تذهب إلى الأسواق الموازية منذ سنوات بسبب فارق سعر الصرف وتهريب الحصائل.

وقال وزير الثروة الحيوانية والسمكية، حافظ ابراهيم إن “عوائد صادر الماشية الحية عبر المصارف بلغت 5 مليون درهم منذ يوم الخميس الماضي”، حسبما ذكر موقع (سودان تربيون).

وأكد الوزير الذي كان يتحدث الإثنين في انطلاق مبادرة غرفة مصدرو الماشية بتحويل حصيلة صادرات الماشية عبر المصارف تحت شعار “حول حصيلتك بالبنك” التزام الحكومة بإزالة كافة العوائق والعراقيل التي تواجه مصدري الماشية من خلال برنامج الحكومة الانتقالية”.

وأوضح ان مساهمة صادرات الثروة الحيوانية في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح ما بين 18 – 20%

واعتبر عبد النبي المبادرة بادرة حسن نية للشراكة بين الوزارة والمصدرين مؤكدا دعمه الحكومة للقطاع.

ونوه إلى أن المبادرة تجئ في زمن مناسب خاصة وأن هنالك مشكلات اقتصادية تعاني منها الدولة.

وشدد على أهمية ان يلتزم المصدرين بالاشتراطات الصحية والفنية واشتراطات الخدمات، مشيرًا إلى الاتفاق معهم على تلك الخطوة.

وأقر الوزير بوجود مشكلات إدارية وفنية تجابه المصدرين من بينها المحاجر والموانئ ووجود مياه شرب صحية للماشية.

وأكد على تأثير خطوة توحيد سعر الصرف على المصدرين غير أنه عاد وقال إن المصدرين التزموا أيضا بمعالجة كافة العوائق، داعيًا الجميع إلى الانضمام للمبادرة وتوريد حصائل الصادر لخزينة البنك المركزي.

بدوره قال وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية عادل فرح إن 90 % من حصيلة الصادر كانت تذهب للأسواق الموازية مقابل 10% فقط لصالح استيراد الأدوية.

على صعيد منفصل، كشف محافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين أن مشتروات البنوك السودانية من النقد الأجنبي خلال خمسة أيام فقط من تنفيذ قرار تعويم الجنيه بلغت 25.4 مليون دولار.

فيما بلغ حجم مبيعاتها 20.4 مليون دولار، ووصف المحافظ خلال تصريحات صحفية بالأرقام غير المسبوقة وتوقع زيادتها وفقا للمؤشرات الحالية لجهة أن القرار في بدايته.

وأعلن المحافظ عن ضخ نقد أجنبي للبنوك عبر إطلاق برنامج “مزادات النقد الأجنبي” مبينًا أن المركزي سيطرح عملة أجنبية في شكل مزادات للبنوك والصرافات بغرض توفير النقد الأجنبي لتستطيع تلبية طلبات الجمهور”.

