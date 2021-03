رفضت الحكومة الإثيوبية دعوات الولايات المتحدة لسحب قواتها من اقليم تيغراي . وفي رد على دعوة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لسحب القوات من تيغراي فور. قالت وزارة الخارجية الإثيوبية “الأمر متروك لحكومة أديس أبابا، وليس لقوة أجنبية”.

وقالت في بيان اليوم “يجب أن يكون واضحا أن مثل هذه الأمور مسؤولية الحكومة الإثيوبية وحدها. فحكومتنا مثل أي حكومة لدولة ذات سيادة، لديها مبادئ تنظيمية .في هياكلها الفيدرالية التي تكون مسؤولة فقط أمام الشعب الإثيوبي.”

كما شددت إثيوبيا على أنه “لا ينبغي لأي دولة أجنبية أن تحاول إملاء الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة“.

يأتي هذا فيما تزايد القلق بشأن مصير سكان تيغراي، البالغ عددهم ستة ملايين نسمة. مع ورود تقارير عن استمرار القتال الشرس بين القوات الإثيوبية وأولئك الذين يدعمون قادة تيغراي الهاربين.

وكان بلينكن قد دعا الاتحاد الإفريقي وشركاء دوليين آخرين السبت إلى المساعدة لمواجهة أزمة آخذة في التفاقم في تيغراي شمال إثيوبيا وأدان الفظائع التي ارتكبت.

إضافة الى تحدثه عن خيبة أمل متزايدة إزاء تعامل إثيوبيا وإريتريا المجاورة مع ما وصفه “بأزمة إنسانية آخذة في التفاقم”.

وتصادفت تصريحات بلينكن بعدما أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا يتهم القوات الإريترية بقتل مئات المدنيين خلال 24 ساعة من العام الماضي.في واقعة وصفتها المنظمة بأنها ربما تصل لمستوى الجرائم ضد الإنسانية.

وجمعت المنظمة الحقوقية في تقرير جديد شهادات ناجين من هذه المجزرة .واستخدمت صورا ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية لتكوين صورة كاملة عن هذا الحدث الذي وقع وفق المنظمة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في بلدة أكسوم التاريخية في شمال إقليم تيغراي.

The post الحكومة الإثيوبية ترفض دعوات الولايات المتحدة لسحب قواتها من تيغراي appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ