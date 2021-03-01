“خاص”| الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية تبحث عودة الموظفين والعمال المصريين إلى ليبيا بشكل نظامي

القاهرة 01 مارس 2021 (وال)- بحث رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة عن الجانب الليبي هاني سفراكس، عودة العمالة المصرية إلى ليبيا بشكل نظامي.

هذا وجاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بالغرفة التجارية بالجيزة، بحضور رئيس شعبة الشركات والسفريات بالغرفة أحمد سعد، ومدير عام الغرفة محمد رافع، وعضو شعبة مواد البناء بالغرفة المشتركة جعفر أرحيم.

ويأتي الاجتماع بُعيد حالة استقرار التي تشهدها ليبيا في هذه الفترة، والمساعي لتوحيد المؤسسات الدولة تحت سلطة تنفيذية موحدة، إلى جانب بذل الجهود للنهوض بالجانب الاقتصادي وإعادة أعمار، وسُبل استجلاب العمالة المصرية بشكل نظامي، بعيدًا عن عمليات الاتجار بالعمالة، والهجرة غير الشرعية التي يمتهنها ضعاف النفوس.

وأكد رئيس شعبة الشركات والسفريات بالغرفة أحمد سعد، أن جهود مصر لم تتوقف من أجل إرساء السلام في البلد الذي مزقته الحروب، وكان مطمعًا للعديد من القوى الأجنبية، التي حاولت السيطرة على خيرات هذا الشعب الشقيق، وأن جهود مصر نجحت في ٕإخماد الفتنة، عبر استضافتها لمشاورات بين الأطراف الليبية التي مهدت للتصالح من أجل عودة الاستقرار.

وأضاف أحمد سعد أن الطرفين اتفقا على مساعدة مصر للإخوة في ليبيا خلال مرحلة البناء، وما يتطلب عمالة في مختلف المجالات، ويفتح أبواب العمل أمام آلاف العمال المصريين. (وال- القاهرة) س خ/ ر ت

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