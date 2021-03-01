جلسة منح الثقة لحكومة الدبيبة تواجه عريضة تتطالب بالتأجيل

نقلت مصادر خاصة لأخبار ليبيا، منذ قليل أنه يتم تحضير عريضة لرفعها لرئاسة مجلس النواب بخصوص تأجيل جلسة منح الثقة لحكومة الدبيبة.

وذكرت المصادر أن العريضة حصلت على 24 توقيع حتى الآن من قبل 24 عضو في مجلس النواب الليبي.

وتطالب العريضة بتأجيل جلسة منح الثقة للتشكيلة الحكومية الجديدة لحين ظهور تقرير اللجنة المنبثقة عن مجلس الأمن بخصوص قضية الرشاوى، التي أعلنت عنها ستيفاني ويليامز مؤخراً.

ومن جانبه النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، دعا اليوم أعضاء مجلس النواب إلى تلبية دعوة الرئيس عقيلة صالح لحضور جلسة المجلس الخاصة بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وأكد النويري على أن دعوة صالح ارتكزت على تغليب المصلحة العليا للبلاد وإنهاء حالة الانقسام في المؤسسات الحكومية.

وأوضح النويري أن قبول الحكومة الجديدة من قِبَل الشعب سيكون بناءً على مدى توفيرها الأمن والاستقرار وحل معاناة جميع الليبيين.

وكان قد صرَّح المتحدث باسم البرلمان الليبي عبدالله بلحيق، الأحد الماضي، أنه تم الاتفاق على موعد الجلسة.

وقال المتحدث باسم البرلمان الليبي أن الجلسة ستُعقد في الثامن من مارس/ آذار المقبل، دون تحديد مكان انعقاده وقال أنه سيكون إما في سرت أو في طبرق.

وأوضح بلحيق، في مداخلة له على إحدى وكالات الأنباء العربية، أنه تم إنهاء التشكيلة الحكومية الجديدة كما تم إبلاغ هيئة الرئاسة بتفاصيل التشكيلة الجديدة.

وأضاف المتحدث باسم البرلمان الليبي أن استكمال التشكيلة الحكومية تم بعد حل عقبة اختيار منصب وزير الدفاع في تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

فيما صرَّحت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، الأحد الماضي، عن جاهزية مدينة سرت واستعدادها الأمني لعقد جلسة مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

وقالت اللجنة العسكرية المشتركة في بيانها اليوم، ، إنه “بالإشارة إلى دعوة رئيس مجلس النواب لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في مدينة سرت الصادر في 26 فبراير 2021 والمشار فيه إلى طلب الرد من اللجنة حول إمكانية تأمين الجلسة، عليه وبعد التشاور والتواصل بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تم التأكيد من قبل كافة أعضاء اللجنة أن مكان الاجتماع بمدينة سرت جاهز وأمن لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية طيلة الفترة من بداية الجلسة إلى انتهائها”.