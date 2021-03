شركات سودانية متورطة في نشاط سيارات (البوكو حرام)

كشفت اللجنة الفنية لحصر العربات غير المقننة وجمع السلاح ومحاربة الظواهر السالبة، يوم الإثنين، نشاط لشركات كبرى فيما يعرف شعبيًا بـ (البوكو حرام).

البوكو حرام هو نشاط متعلق بإدخال آلاف السيارات الواصلة من كوريا عن طريق ليبيا، ليتسنى توفيق أوضاعها قبل نهاية مهلة حكومية ضد المركبات.

ووصلت مئات الآلاف من مركبات البوكو حرام غير المقننة إلى البلاد، من دول الجوار، خاصة من ليبيا التي تشهد صراعاً مسلحاً منذ رحيل القذافي في 2011.

وأعلنت اللجنة انتهاء فترة التمديد الخاصة بمعالجة أوضاع العربات غير المقننة بحلول الساعة 12 منتصف ليل الأول من مارس، ولن يكون مسموحاً بعد هذا التاريخ للمركبات غير المقننة بالسير في الشوارع، وسيجري اتخاذ إجراءات بحق المخالفين.

وأجرى ممثل قوات الدعم السريع، رئيس اللجنة، اللواء عثمان محمد حامد، جولة على موقع تجميع العربات بحظائر “قرى”، حسبما أفاد موقع (التغيير) السوداني.

وأبان مدير جمارك قري العميد محمد نور الدين، عن تورط شركات تجارية كبرى (سودانية وأجنبية) في أنشطة المركبات غير المقننة بالبلاد.

وقام بتحصلهم على بوليصات شحن 700 -1800 سيارة أكدت تحركها من موانئ كوريا الجنوبية إلى موانئ بنغازي بليبيا قبل دخولها للبلاد.

وتنطوي عملية تمرير المركبات بهذه الطريقة على نوع من التهرب الجمركي والضريبي. وأضاف نور الدين: “هذه عمليات ممنهجة تستهدف الأضرار بالبلد عبر تدمير الاقتصاد“، كاشفًا عن دخول 70.284 عربة غير مقننة للبلاد منذ مطلع العام الحالي، 28.105 منها دخلت العاصمة الخرطوم.

في ذات السياق، أعلنت اللجنة العليا لجمع السلاح والسيارات غير المقننة والظواهر السالب، عن مصادرة السيارات غير المقننة بعد يوم 1-3-2021، باعتبارها مهربة.

من جانبه قال مقرر اللجنة الفريق دكتور ركن عبد الهادي عبد الله عثمان والمنسق الفني لجمع السلاح والسيارات غير المقننة ومحاربة الظواهر السالب:”إن السيارات التي دخلت البلاد منذ عام (2015 ـ 2020) 300 ألف سيارة وأنها تكفي حاجة البلاد 60عاما”.

كما لفت مقرر اللجنة إلى أن إستيراد السيارات وفق وزارة التجارة وهيئة شرطة الجمارك حوالي 5 آلاف سيارة في العام.

وأكد سيادة الفريق ركن، أن اللجنة في اجتماعها بتاريخ 28 ديسمبر 2020 بخصوص السيارات قررت إعطاء السيارات غير المقننة فرصة أخيرة تبدأ من الأول من يناير 2021 إلى الأول من مارس 2021م.

