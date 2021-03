قام سفير دولة الإمارات لدى إسرائيل محمد محمود الخاجة بتقديم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي رِؤوفين ريفلين، ليصبح بدلك أول سفير إماراتي يزاول مهامه في تل أبيب بعد اتفاق التطبيع بين البلدين.

وأقر السفير الإماراتي عقب مراسم التسليم إن لدى بلاده وإسرائيل قواسم مشتركة ورؤية واحدة، وإنهما بدأتا في مواجهة التحديات التي يتعرض لها الأمن الاقليمي.

كذلك أكد الرئيس الإسرائيلي رِؤوفين ريفلين من جهته أن البلدين يملكان معا رؤية مشتركة.

وكان السفير الإماراتي قد التقى قبل ذلك وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي، الذي وصف هذا الإجراء باليوم التاريخي، وأشاد بدور أبو ظبي في قيادة ما سماه “التغيير في الشرق الأوسط” من خلال إبرام اتفاقات “أبراهام”.

كما من المقرر أن يغادر السفير الإماراتي إسرائيل، يوم الأربعاء، على أن يعود لاحقا ليبدأ مزاولة مهام منصبه، كأول سفير إماراتي بعد تحديد موقع سفارة أبو ظبي في مدينة تل أبيب، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وسبق أن وقعت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل اتفاق تطبيع العلاقات فيما بينهما في البيت الأبيض بالولايات المتحدة ، منتصف سبتمبر/أيلول.

وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة المصادقة على فتح سفارة لها في تل أبيب.

وسبق أيضا أن وقعت إسرائيل والإمارات اتفاقية تعفي مواطني البلدين من الحصول على تأشيرات سفر للتنقل بينهما، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقيات تتعلق بالاستثمار والعلوم والتكنولوجيا.

The post أول سفير إماراتي بتل أبيب يقدم أوراق اعتماده لرئيس إسرائيل appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ