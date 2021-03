هبوط جديد لسعر صرف الدولار في الموازي السوداني

تراجع جديد يشهده سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء، في تعاملات اليوم الثلاثاء.

وبحسب حديث أحد تجار العملة لـ”أخبار سوق عكاظ” فإن سعر الدولار تراجع كثيراً في السوق السوداء، بسبب اعتماد المتعاملين على المصارف والبنوك الرسمية.

موضحاً أن سعر صرف الدولار في السوق الموازي بلغ 373 جنيهاً في تعاملات اليوم، مقارنة بـ 377.4983 جنيهاً.

كما كشف التاجر عن حالة الركود الشديد التي يعاني منها السوق الموازي، نسبة لإنعدام الطلب، واعتماد أغلب المغتربين على البنوك في تحويل أموالهم.

موضحاً أن سعر تداول الريال السعودي بلغ في الموازي 98 جنيهاً، مقابل 100.6635 في البنك.

فيما بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي 100 جنيهاً في الموازي، مقارنة بـ 102.7822 في البنك.

وفي سياق متصل، كشف محافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين أن مشتروات البنوك السودانية من النقد الأجنبي خلال خمسة أيام فقط من تنفيذ قرار تعويم الجنيه بلغت 25.4 مليون دولار.

فيما بلغ حجم مبيعاتها 20.4 مليون دولار، ووصف المحافظ خلال تصريحات صحفية بالأرقام غير المسبوقة وتوقع زيادتها وفقا للمؤشرات الحالية لجهة أن القرار في بدايته، حسبما أفاد موقع (التغيير) السوداني.

وأعلن المحافظ عن ضخ نقد أجنبي للبنوك عبر إطلاق برنامج “مزادات النقد الأجنبي” مبينًا أن المركزي سيطرح عملة أجنبية في شكل مزادات للبنوك والصرافات بغرض توفير النقد الأجنبي لتستطيع تلبية طلبات الجمهور”.

وكشف البنك المركزي عن إطلاق استخدام بطاقات الائتمان العالمي “فيزا كارد”، وضخ نقد أجنبي للبنوك عبر إطلاق برنامج “مزادات النقد الاجنبي”.

وفي مقابل الإجراءات التي يقوم بها المركزي لتجاوز الاشكاليات التي تواجه سعر الصرف والشح في العملات الأجنبية، أكد جهاز المغتربين أنه شرع في تقديم حوافز للسودانيين العاملين بالخارج تصل لـ(22) حافز سيعلن عنه خلال مؤتمر صحفي.

وعلى صعيد متصل، قامت مباحث العمليات الفيدرالية بإيقاف “60” متهماً بسبب تجارتهم في العملة، خارج القنوات الرسمية “السوق السوداء” وسط الخرطوم.

هذا وقد شنت مباحث العمليات الفيدرالية حملات شرسة في الخرطوم استهدفت “السريحة” الذي يلحون بالنقود وسط الخرطوم، حيث تم ايقافهم في بلاغات تتعلق بالنقد الأجنبي، بحسب “اليوم التالي”.

يذكر أن المباحث قد كثفت حملاتها ضد تجار العملات الذي يعملون في السوق الموازي، عقب تحرير سعر الصرف من قبل الحكومة السودانية.

