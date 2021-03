السودان..جهاز شؤون المغتربين يعلن عن حزمة من الحوافز التشجيعية

يجتمع جهاز تنظيم شئون السودانيين بالخارج بعد قليل لإعلان حزمة من الحوافز التشجيعية للمغتربين لحثهم على ارسال أموالهم عبر البنوك وجذب مدخرات المغتربين.

ويعيد اجتماع جهاز تنظيم شؤون المغتربين في بنك السودان المركزي بمشاركة مجلس الوزراء وبنك السودان المركزي ووزارات المالية والتجارة والتعليم العالي.

كما ويشارك ايضا عدد من الجهات ذات الصلة، وتعد الحوافز التي سيتم طرحها غدا الاكبر والاوفق والاجدي في تاريخ المغتربين.

هذا ويشهد السوق الموازي السوداني حالة غير مسبوقة من الركود، بسبب اتجاه المواطنين لتبديل عملاتهم عبر نوافذ البنوك الرسمية عقب تحرير سعر الصرف في السودان.

فضلاً عن الحملات الأمنية الكثيفة التي تشنها السلطات في الخرطوم على تجار الدولار والعملات الأجنبية.

وفي سياق متصل، كشف محافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدينأن مشتروات البنوك السودانية من النقد الأجنبي خلال خمسة أيام فقط من تنفيذ قرار تعويم الجنيه بلغت 25.4 مليون دولار.

فيما بلغ حجم مبيعاتها 20.4 مليون دولار، ووصف المحافظ خلال تصريحات صحفية بالأرقام غير المسبوقة وتوقع زيادتها وفقا للمؤشرات الحالية لجهة أن القرار في بدايته، حسبما أفاد موقع (التغيير) السوداني.

وأعلن المحافظ عن ضخ نقد أجنبي للبنوك عبر إطلاق برنامج “مزادات النقد الأجنبي” مبينًا أن المركزي سيطرح عملة أجنبية في شكل مزادات للبنوك والصرافات بغرض توفير النقد الأجنبيلتستطيع تلبية طلبات الجمهور”.

وكشف البنك المركزي عن إطلاق استخدام بطاقات الائتمان العالمي “فيزا كارد”، وضخ نقد أجنبي للبنوك عبر إطلاق برنامج “مزادات النقد الاجنبي”.

وفي مقابل الإجراءات التي يقوم بها المركزي لتجاوز الاشكاليات التي تواجه سعر الصرفوالشح في العملات الأجنبية، أكد جهاز المغتربين أنه شرع في تقديم حوافز للسودانيين العاملين بالخارج تصل لـ(22) حافز سيعلن عنه خلال مؤتمر صحفي.

يشار إلى أن بنك السودان المركزي شرع في تنفيذ سياسية تعويم الجنيه بتحديد أسعار تأشيرية يومية للعملات الأجنبية مقابل العملة المحلية حيث لم يتجاوز فرق السعر ما بين السعر الرسمي والموازي الـ(15) جنيهًا.

