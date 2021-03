دبي تسيير طائرتين محملتان بالإمدادات الطبية للسودان

سيرت أمارة دبي طائرتين لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة والإمدادات الطبية من مركز تابع لمنظمة الصحة العالمية بدبي إلى السودان.

حيث أعلنت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي عن وصول طائرتين محملتها بإمدادات طبية تزن” 54 طنا متريا بقيمة تناهز الثلاثة ملايين درهم”.

وأكدت المدينة العالمية ان المساعدات :”تشمل هذه الإمدادات معدات طبية للطوارئ، ومعدات حماية الموظفين، والإمدادات الطبية الخاصة بالاختبارات المعملية، استجابة لحالة الطوارئ الصحية والأزمة الإنسانية المتصاعدة في السودان”.

وتهدف الخطوة لتوفير الأدوية الضرورية للحفاظ على الحياة، وكذلك تقديم الإمدادات الطبية، حيث ستسهم المساعدات في سد النقص الحاد بالأدوية في المرافق الصحية، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، بحث نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق محمد حمدان دقلو، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مستجدات الساحة الإقليمية.

هذا وشارك الفريق حميدتي، في افتتاح الدورة ال(15) لمعرضي الدفاع الدولي “آيدكس” والدفاع البحري “نافديكس” 2021 ضمن أكثر من 79 شخصية عسكرية مهمة، ووفود عسكرية من 82 دولة على كافة المستويات القيادية.

ومن جانبة، أصدر مجلس السيادة السوداني، بيانا أكد فيه أن:” اللقاء الذي عقد على هامش “معرض الدفاع الدولي – آيدكس 2021” في أبوظبي، ناقش المستجدات في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”، وفقا لموقع الصيحة.

أجرى محمد حمدان “حميدتي” نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اتصالات مكثفة بحكام دولة الإمارات العربية المتحدة لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالعلاقات البلدين فضلاً عن التطورات الاقليمية والدولية.

وأكد حميدتي أن الإمارات ممثلة في نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ منصور بن زايد، وافقت على منح السودان كمية مقدرة من لقاحات كورونا، بحسب صحيفة “حكايات”.

وأوضح نائب حميدتي أن الإمارات عبرت عن سعيها بالمساهمة في تطعيم الشعب السوداني من فيروس كورونا.

هذا وقد أشار نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي إلى وصول اللقاحات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبنهاية شهر ديسمبر الماضي، قامت وزارة الصحة السودانية بتوقيع عقد لشراء غاز الأكسجين الطبي من شركة الإقبال الدولية بتكلفة بلغت 25,000,000.00 لمدة عام، لتوريد 500 أسطوانة غاز طبية بسعة 40 لتر، للمساعدة في مجابهة كورونا.

