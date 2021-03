ليبيا.. 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، عن تسجيل 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

كما كشف عن تسجيله 6 حالات وفاة جديدة، و963 حالة شفاء، بحسب “بوابة الوسط”.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا إلى 134 ألفا و967 حالة، و122 ألفا و79 متعافيا.

في حين بلغ إجمالي الوفيات 2216 حالة وفاة، منذ بدء انتشار الوباء في ليبيا، شعر مارس من العام الماضي.

وفي السياق سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، مساء الأربعاء الماضي، 23 إصابة بسلالة كورونا البريطانية المتحورة، وهي المرة الأولى التي يرصد فيها هذا التحور في البلاد.

واصدر المركز في ليبيا بيان قال فيه إن “فريق خبراء بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بطرابلس قام بإجراء اختبارات للكشف عن النوع الجديد المتحور لفيروس كورونا المستجد المعروف بطفرة لندن”.

وأكمل أنه “تبين من خلال الكشف على 88 عينة عشوائية موجبة لفيروس كورونا بأن 23 عينة كانت من النوع الجديد المتحور المعروف بطفرة لندن، أي بنسبة 26% من إجمالي العينات.

وبذلك تم تأكيد وجود هذا النوع معمليا لأول مرة في ليبيا مع الأخذ في الاعتبار بأن هذا النوع يتصف بسرعة الانتقال”.

واضاف أن “اكتشاف هذا النوع يدعو للقلق بسبب توقع ظهور موجه وبائية واسعة الانتشار وخيمة العواقب، خاصة في ظل ما نشهده من تراخ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي العاشر من فبراير المنصرم، قال أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن أول شحنة من لقاح كورونا ستصل إلى ليبيا خلال أسبوعين.

وأوضح معيتيق أن الشحنة الأولى من اللقاح ستمنح للعاملين بمراكز العزل، بحسب ورد في “أخبار ليبيا”.

وغرد معيتيق على تويتر قائلاً: “إنه اجتمع أمس الثلاثاء مع أعضاء اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا وناقش معهم التدابير اللازم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا”.

ومن خلال اجتماع الأمس، أوصت اللجنة الاستشارية لمكافحة كورونا، بضرورة فرض عقوبات على كل من يخالف الإجراءات الاحترازية.

فضلاً عن توصيتها بوضع قيود وضوابط لتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنع التجمعات وغيرها من الأنشطة.

كما طالبت اللجنة توفير التحاليل اللازمة للمعامل المعتمدة، لتغطية العجز الذي تشهده المختبرات في ليبيا.

