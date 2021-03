الخارجية الأمريكية: الأولوية للسودان في الحصول على تأشيرة الهجرة

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، قرارا أكدت فيه بأنها ستمنح الأولوية في طلبات تأشيرات الهجرة إلى أراضيها للأشخاص المتأثرين من حظر السفر الذي فرضه الرئيس السابق دونالد ترامب، وعلى رأسهم السودان.

وأوضحت الخارجية الأمريكية بأن مواطني السودان هم الفائزين بقرعة البطاقة الخضراء ورفضت طلباتهم للحصول على تأشيرة بسبب إعلان ترامب الرئاسي، سيجدون الأولوية في الحصول على التأشيرة.

الجدير بالذكر ان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كان قد أصدر قرارا تم بموجبة حظر ست دول من الحصول على تأشيرة الهجرة من بينها السودان خلال فترة توليه الرئاسة الأمريكية، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي السياق، أعلنت السفارة الأميركية في الخرطوم، في شهر نوفمبر الماضي ، أنها تتطلع لتعزيز التعاون مع الحكومة السودانية الجديدة,بعد تشديد الخارجية الامريكية على ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية سريعة في البلاد.

تم ذلك بعدما شدد متحدث باسم الخارجية الأميركية، التزام بلاده للعملمع الحكومة الجديدة ، مطالباً إياها بالمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية العاجلة لتجنب تفويت المهلة النهائية للشروع في تخفيف الديون، وذلك بحسب ما نقله موقع أميركي عن المسؤول.

وتضم الحكومة السودانية الجديدة ، التي أعلن عن تشكيلها في وقت سابق، وزراء من 3 مكونات، هي: قوى الحرية والتغيير، والمكون العسكري، والجبهة الثورية، التي تضم الحركات المسلحة، تماشيا مع اتفاق السلام، الموقع في أكتوبر الماضي.

فيما أتى تشكيلها، في وقت يعاني فيه السودانيون كثيرا للحصول على أبسط مقومات الحياة بسبب الندرة والغلاء وصعوبة الظرف الاقتصادي.

وكذلك أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك خلال إعلانه عن تشكيل الحكومة الجديدة ضرورة العمل في اتجاه قيام المجلس التشريعي، مشدداً على أهمية أن يتشكل المجلس من جميع قوى الثورة من المكونات السياسية والاجتماعية.

كما وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن دعمها موازنة السودان لعام 2020 بنحو”700″ مليون دولار، للمساهمة في سد العجز الكلي في موازنة السودان للعام الجديد.

وتأتي منحة الولايات المتحدة الأمريكية في إطار المنحة الأمريكية المساهمة في سد كلّ العجز الكلي المتوقّع في موازنة 2021، وإعادة الربط الطبيعي والقديم للضرائب والجمارك بعد اعتماد رفعهما لتغطية العجز، وفقا لموقع أخبار السودان.

