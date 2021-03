عبد المجيد تبّون : الجزائريون “لن يتخلو ابدا عن ذاكرتهم ” مع فرنسا

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، مساء الاثنين، على أنّ مواطنيه “لن يتخلّوا أبداً عن ذاكرتهم”، وذلك في معرض تعليقه على التقرير الذي قدّمه المؤرّخ الفرنسي بنجامان ستورا إلى الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن مصالحة الذاكرة بين فرنسا والجزائر.

وصرح عبد المجيد تبّون في لقاء مع صحفيين جزائريين بثّه التلفزيون الحكومي: “لن تكون هناك علاقات حسنة على حساب التاريخ أو على حساب الذاكرة، لكنّ الأمور تُحل بذكاء وهدوء وليس بالشعارات”.

مضيفا “لن نتخلّى أبداً عن ذاكرتنا ولكن لن نستخدمها في المتاجرة (السياسية)”.

وقد سبق ان كلف ماكرون في يوليو ستورا، أحد أبرز الخبراء الفرنسيين المتخصّصين بتاريخ الجزائر الحديث، “بإعداد تقرير دقيق ومنصف بشأن ما أنجزته فرنسا حول ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر ” التي وضعت أوزارها في 1962 وما زالت حلقة مؤلمة للغاية في ذاكرة عائلات ملايينمن الفرنسيين والجزائريين .

ولا يزال التقرير الذي قدّمه ستورا إلى ماكرون في 20 يناير يثير الكثير من الجدل والانتقادات في فرنسا والجزائر خاصة لعدم توصيته بضرورة اعتذار فرنسا عن الجرائم التي ارتكبتها على مدار 132 عاما من الاستعمار (1830-1962).

وإذ اكد الرئيس الجزائري على أنّ العلاقات الجزائرية الفرنسية “حالياً طيّبة ولا توجد مشاكل بيننا”، و حذّر من أنّ “العلاقات الطيبة لن تكون على حساب التاريخ والذاكرة (…). ما فعله الاستعمار ليس بالأمر الهيّن”.

جدل الإعتذار مستمر

سبق ان وعد الرئيس الفرنسي باتخاذ “خطوات رمزية” لمحاولة المصالحة بين البلدين، لكنّه استبعد تماما تقديم “الاعتذارات” التي تنتظرها منه الجزائر.

ووفق رأي تبون ، فإنّ ماكرون سبق وأن قام بخطوة هامة تمثّلت في إعادة جماجم 24 جزائرياً قتلهم الاستعمار الفرنسي في بداية غزو الجزائر مطلع القرن التاسع عشر.

وقال تبّون: “أعتقد أنّ استرجاع الجماجم خطوة رمزية لأنّ الفرنسيين كانوا يرفضون من قبل تسليمنا إياها”، كما ذكّر بأن “الرئيس الفرنسي قال في أحد تصريحاته إن الاستعمار جريمة ضد الإنسانية”.

ومن بين المبادرات الممكنة التي اقترحها ستورا نقل رفات المحامية جيزيل حليمي، التي عارضت حرب الجزائر إلى مقبرة العظماء (البانتيون)، وتخصيص مساحة أكبر لتاريخ البلدين في مناهج التعليم وإعادة سيف الأمير عبد القادر الذي قاد المقاومة ضدّ الاستعمار الفرنسي في القرن التاسع عشر.

ومع اقتراب الذكرى الـ60 لاستقلال الجزائر في 2022، فإنّ ملف “مصالحة الذاكرة” سيكون من أولويات المحادثات بين الرئيسين ماكرون وتبّون.

