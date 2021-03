التعليم العام بالكويت يوقف رواتب المعلمين العالقين خارج البلاد

أعلن الوكيل المساعد في التعليم العام بالكويت، أسامة سلطان، عن وقف رواتب المعلمين العالقين خارج البلاد بسبب جائحة كورونا.

وألزم وكيل التعليم العالي بالكويت، جميع مديري المناطق التعليمية والتعليم الديني، بحصر أسماء المعلمين المنقطعين عن العمل في الفصل الدراسي الثاني، من ضمنهم العالقين الجدد الذين لم يتمكنوا من العودة إلي الكويت.

وجاء هذا القرار في بيان أصدره الوكيل المساعد للتعليم العام بالكويت قال فيه: “نظرًا لبدء دوام العاملين للفصل الدراسي الثاني بمختلف المراحل التعليمية يرجى التكرم بالتعميم على جميع مراكز العمل لديكم لحصر أسماء العاملين غير الكويتيين، الذين لم يباشروا العمل في الفصل الدراسي الثاني، وكانوا على رأس عملهم حتى نهاية الفصل الأول من العام الدراسي الحالي 2020 /2021”.

وأشار التعميم، إلي أن تكون البيانات بالكشوف تشمل “اسم الشخص، والرقم المدني، والتخصص، ومركز العمل، والجنسية، والمنطقة التعليمية، وسبب الانقطاع”.

كما شدد التعميم، على ضرورة مخاطبة جهات الاختصاص لوقف الراتب، في حال اكتمال مدة انقطاعهم للفترة القانونية المنصوص عليها بالقرار رقم 41 لسنة 2006، والالتزام بتنفيذ كافة اللوائح والنظم لهذا الشأن وتعميمات الخدمة المدنية بشأن العالقين خارج البلاد.

ودعا سلطان، إلي تسليم قطاع التعليم العام بنسخة ورقية مجمعة معتمدة من الرئيس المباشر والمنطقة التعليمية، إضافة إلى نسخة إلكترونية بهذه البيانات، ليتسنى متابعة الأمر مع القطاعات المختصة، وفقاً لما ذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

وفي سياق الشأن الكويتي، أعلنت المحكمة الدستورية الكويتية ، برفض كل الطعون المقدمة ببطلان انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020 وفقا” لما أعلنت عنه المواقع المحلية .

كما قررت المحكمة الدستورية الكويتية تأجيل النطق في الحكم في الطعن بالتصويت على منصب رئيس مجلس الأمة إلى جلسة الثالث من مارس/ آذار المقبل، بحسب صحيفة “القبس” الكويتية.

وقالت المحكمة الدستورية الكويتية في حيثيات حكمها: “إن حاصل الوقائع – حسبما يتبيّن من الأوراق – أن الطاعن طعن في انتخابات مجلس الأمة لعام 2020، بصحيفة أودعت إدارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20/12/2020، طالبا في ختام تلك الصحيفة الحكم أولاً: ببطلان عملية الانتخاب برمتها التي أجريت بتاريخ 5/12/2020.

يشار إلى أن المحكمة الدستورية الكويتية تلقت 3 طعون على انتخابات مجلس الأمة ببطلان مرسوم الدعوة للانتخابات لوجود خطأ إجرائي

