سوريا.. “قسد” تشن حملة اعتقالات ضد سكان مدينة الشدادي

شنت ميليشيات “قسد” حملة اعتقالات واسعة بحق الشبان بمدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة، بعد إغلاق كامل للمدينة ومداخلها أمس الاثنين.

وقالت مصادر أهلية لموقع “أوقات الشام” في الحسكة إن قوات الاحتلال الأمريكي أغلقت مداخل مدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة ومنعت الدخول والخروج منها، بعد هجوم مسلح استهدف نقاط لميليشيات “قسد” المتحالفة معها بمحيط معمل غاز الجبسة، كما أغلقت قاعدتها غير الشرعية في مبنى مديرية “حقول نفط الجبسة” نتيجة تفشي فيروس “كورونا” بين جنودها.

وتابعت المصادر أن عناصر ميليشيات “قسد” وبتوجيه من جيش الاحتلال الأمريكي قاموا بإغلاق جميع مداخل مدينة الشدادي النفطية 60 كم جنوبي الحسكة والتي تضم أكبر قاعدة أمريكية غير شرعية في محافظة الحسكة، أمس الاثنين، ومنعوا الدخول والخروج من المدينة مع إغلاق جميع المحال والأسواق فيها، بالتزامن مع قيامهم بـ حملة اعتقالات ضد الشبان.

وبينت المصادر أن سبب الاستنفار الامني والعسكري من قبل جيش الاحتلال الأمريكي وميليشيات “قسد” هو الهجوم المسلح الذي تعرضت له عدد من نقاط الميليشيات بالقرب من معمل الغاز في منطقة يتواجد فيها سجنين لمسلحي “داعش” (سجن كامب الصيني – وسجن معمل الغاز) والذي يضم الآلاف من المسلحين الأجانب والعرب .

ويأتي ذلك بعد إغلاق الجيش الأمريكي قاعدته غير الشرعية في مبنى مديرية حقول نفط الجبسة والسكن العمالي (المساكن الــ 200 العمالية )، بسبب تفشي وباء فايروس “كورونا” بين صفوف جنود القاعدة التي تضم جنوداً من عدد من الدول الأجنبية ضمن ما يسمى “التحالف الأمريكي”.

في سياق متصل، كانت “الإدارة الذاتية” ، الذراع التنفيذية لـ “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، قد وصفت نهاية الشهر الماضي تقرير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” حول التجنيد الإجباري واعتقال 61 مدرساً في شمال وشرق سوريا، بأنه “مسيّس”.

وبحسب مواقع أخبار محلية قالت هيئة التربية والتعليم التابعة لـ”الإدارة الذاتية” في يبان، أمس الجمعة، إن تقرير الشبكة يحتوي على “الكثير من المغالطات ولا يلامس الحقيقة”، و”يخدم أجندات خارجية تسعى لتشويه صورة (قسد)، للطعن بمصداقيتها أمام الهيئات الدولية”.

وبحسب البيان، فإن “قسد” جهة عسكرية، و”غير معنية بالعملية التربوية والتعليمية لا من قريب ولا من بعيد”.

وأشارت إلى أن إعداد المناهج يتم من قبل “مؤسسة مختصة”، يشرف عليها دكاترة جامعات مختصين بالمناهج، لتقييمها وتصويبها ووضع مقترحات لتطويرها بما يناسب المعايير الدولية.

وأوضحت ان المنهاج المعتمد في مدارس الطبقة، والرقة، ودير الزور هو منهاج (التعلم الذاتي) المنظمة الأممية “يونيسف”، ولم يتم فرض أي منهاج آخر.

وأشارت إلى أن التجنيد الإجباري “حق مشروع” لكل المجتمعات للدفاع عن أرضها وأمنها واستقرارها، وتلتزم به كافة المناطق الخاضعة لسيطرة “الإدارة الذاتية”، ويطبّق على جميع الأفراد.

