مها أبوعوف:”جوزي وابني بيشفوني ست مجنونة”

إستضاف برنامج صاحبة السعادة، للفنانة إسعاد يونس، النجمة المصرية، مها أبو عوف، حيث تحدثت عن بداياتها الفنية و فرقة فور ام، وسبب ابتعادها عن الفن لفترة ومعاناتها في الحمل.



وقالت أبو عوف في حديثها: “بحب اختيار الأدوار الفنية ولا أفضّل التكرار “.

وأضافت الفنانة المصرية:”أنا لا أكذب ولكني أتجمل وأثناء تصويري فيلم “المجنونة” كان ابني صغيرا وعمره لا يتجاوز 4 سنوات، وبكى، وحدث له انهيار في مشهد ربطي وتهديدي بالسكينة لما ربطينى”.

وأضافت أبوعوف:” وكان بيخاف منك يا إسعاد، وأنا عندي معايشة غير طبيعية مع أي دور بقدمه، وجوزي وابني بيشفوني ست مجنونة، كل يوم بشخصية جديدة، وشجعنى محمد صبحي على تقديم الكوميديا من خلال شخصية شاكيرا في مسلسل يوميات ونيس”.



بدورها ردت عليها الفنانة إسعاد يونس قائلة: “فجأة صحينا من النوم كنتى متجوزة عمر خورشيد”.

كما ردت عليها الفنانة مها أبوعوف: “الزواج جه فجأة، وعزت حاول يلهينى بعد وفاته، وسفرنا تونس واختفيت، واللى طلعنى من العزلة عزت وانتى يا إسعاد، وعمر خورشيد هيفضل في حياتنا كلنا، والحياة لازم تمشى، واتجوزت وقعدت فترة عشان أعرف أخلف 15 سنة، وقلت هتبنى طفل، وبعد فترة تعبت وروحت للدكتور وقالى حامل، وجالى انهيار من الفرحة، واتعذبت أوى في الحمل، وبخاف على ابنى جدا ربنا يحميه”، وفقاً لما ذكر في موقع اليوم السابع.

وفي السياق فتي آخر، قالت الفنانة المصرية يسرا إن زعيم الكوميديا العربية الممثل عادل إمام هو شخص جميل ويبعث الفرح بالقلوب، مؤكدة أن كواليس العمل معه ممتعة للغاية.

جاء ذلك، خلال مشاركتها ببرنامج “سهرانين”، مع الفنانان أمير كرارة ومحمد الشرنوبي، على قناة “ON”.

واستفاضت الفنانة يسرا بالحديث عن الأعمال التي أنجزتها مع الفنان عادل إمام، قائلة: إن “كواليس أعمال الزعيم ممتعة ومليئة بالضحك والهزار، وجميع أفراد الطاقم يكونون سعداء ومبسوطين” لافتة إلى أن إمام “شخص جميل ودمه خفيف وملتزم وعارف اسم كل واحد في فريق العمل”.

وتابعت يسرا حديثها متطرقة إلى كواليس فيلم “عمارة يعقوبيان”، بقولها: “عادل إمام عمل كماشة عليا مرتين، مرة مع الكاتب وحيد حامد ومروان حامد، بعدما عرض عليا المشاركة في الفيلم بخمس مشاهد” وقال لي: “خليكي جدعة واعملي معانا خمس مشاهد فاعترضت”، فقال لي: “أقرى الورق ولما قرأت وافقت وقابلت الشخصية الحقيقية وقلدتها فى كل شيء”.

وأضافت: “لما بيحس إنه عمل مشهد حلو من المستحيل أن يعيده مرة أخرى”، مشيرة إلى أن “عادل إمام عندما يعمل دور شخصية فقيرة كان لازم يظهر بمظهر نضيف”.

The post مها أبوعوف:”جوزي وابني بيشفوني ست مجنونة” appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ