الاحتلال الاسرائيلي يعتقل النائب الفلسطيني جهاد أبو زنيد

اعتقلت قوات الاحتلال النائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني “جهاد أبو زنيد” بعد مداهمة مقر المركز النسوي في مخيم شعفاط واقتادوها لغرف التحقيق.

أكدت بعض المصادر المحليّة في محافظة القنيطرة أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بالإفراج عن أسيرين سوريين ، امتثالاً للاتفاقية الأخيرة .

حيث ذكرت المصادر أنه ” تم تحرير الأسيرين محمد حسين وطارق العبيدان ” ، و هو الأمر الذي يأتي استكمالاً لعملية التبادل التي بدأت أمس بوساطة روسية ” ، حسب RT .

و أوضحت وكالة سانا السورية أن الأسيرين عادا يوم أمس الخميس إلى مسقط رأسهما في مدينة القنيطرة ، مشدّدةُ على ” جهود الدولة السورية لتحرير مواطنيها من سجون قوات الاحتلال الإسرائيلي ” .

هذا و بدأ تنفيذ الاتفاقية يوم أمس ، عبر الإفراج عن الأسيرة السورية نهاد المقت ، مقابل إطلاق سراح فتاة إسرائيليّة اعتقلتها القوات السوريًة بعد دخولها الحدود السوريًة .

و يذكر أنّ روسيا لعبت دور الوساطة في هذه الاتفاقية بين الاحتلال و الحكومة السورية ، موضّحةً دورها الفعال في القضية السوريّة على الصّعيد العسكريّ و السياسيّ .

في حين علَّق بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء الأربعاء الفائت ، على ما تم تداوله بخصوص صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وسوريا وبوساطة روسية.

وجاء تعليق نتنياهو عبر إذاعة الجيش الإسرائيلي، إذ تطرق لتقارير تحدثت عن اتصالات جارية حالياً بوساطة روسية مع سوريا من أجل إطلاق سراح امرأة إسرائيلية أفادت التقارير إنها اعتقلت في البلاد، بحسب سبوتنيك.

كما أضاف نتنياهو: “نعمل على إنقاذ الأرواح. أستغل علاقاتي الشخصية مع الرئيس بوتين لحل المشكلة، ونحن الآن في خضم اتصالات حساسة”.

وأكد على أنه يتم إجراء الصفقة بما وصفه “بتكتم ومسؤولية” ضمن مساعي “معالجة هذه المسألة”، و تفائل بأن الموضوع سوف ينتهي بشكل إيجابي قائلاً: “أعتقد أننا سنحلها”.‎

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن حكومة الاحتلال تعتزم الإفراج عن الأسير السوري المعتقل لديها ذياب قهموز ، وذلك بعد الاتفاق مع الجانب الروسي .

حيث نقلت وكالة الأناضول عن نادي الأسير ، أنه حصل على نسخة من القرار الإسرائيل الذي ينص على إطلاق سراح الأسير قهموز .

و أوضح أن الجانب الروسي تدخل في هذه القضية ، كوسيط بين الطرفين السوري و الإسرائيلي ، من أجل إطلاق سراح الأسير .

و أشار نادي الأسير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، كان قد دعا إلى اجتماع سري مفاجئ يتعلق ” بالقضية السورية ” ، عبر تقنية الفيديو .

