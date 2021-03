الممثل المصري الكبيرعادل إمام مصاب بفيروس كورونا

كشفت مصادر فنية مصرية، عن تدهور في صحة الممثل المصري “عادل إمام”، واضطراره إلى استخدام جهاز التنفس الاصطناعي في كثير من الأحيان.

وأكدت المصادر، إصابة الممثل المصري عادل إمام بمرض ضيق التنفس المزمن نتيجة مضاعفات التدخين في السنوات الماضية، دون الإصابة بفيروس “كورونا”، بحسب “موقع الفن”.

لكن نجله الفنان “محمد إمام” نفى تدهور صحة والده، مؤكدا أن حالته جيدة للغاية.

وأضاف في تصريحات لصحيفة “اليوم السابع”، أن والده يمارس حياته الطبيعية بشكل ممتاز، فضلاً عن أنه يمارس الرياضة يوميا، مطالبا بتحري الدقة فيما ينشر عن الفنان الكبير البالغ من العمر 80 عاما.

وخلال الأشهر الأخيرة، فارق الحياة عدد من الفنانين المصريين جراء الإصابة بـ”كورونا”، من بينهم “هادي الجيار” و”ورجاء الجداوي” و”يوسف شعبان”.

بدأت تتجلى ملامح مبدئية للموسم الرمضاني الدرامي لعام 2021 في مصر، وذلك في الأسابيع القليلة التي مضت، والأهم أن الزعيم عادل إمام غير متواجد.

ويحمل الموسم الدرامي الرمضاني المقبل لعام 2021، شعاراً عريضاً هو (موسم النجوم الكبار)، حيث أعلن مؤخراً عن تعاقدات الشركات المنتجة مع النجوم لتقديم مسلسلات جديدة والمنافسة فى الموسم الدرامي الرمضاني القادم.

ولتحقيق شعار الموسم الرمضاني الدرامي المقبل، حجز العديد من النجوم الكبار مكانهم في الموسم بشكل مبكر، وذلك وفقاً لما نشر في موقع اليوم السابع للأخبار.

ورغم أهمية الزعيم عادل إمام، وتمتعه بمتابعة كبيرة جداً، سواء على شاشة التلفزيون، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم محافظة النجم العربي على التواجد بشكل منتظم في المواسم الرمضانية الدرامية، منذ عام 2012، وحتى عام 2020، غير أنه سيحرم جمهوره العريض هذا الموسم في الدراما التلفزيونية.

وكان الزعيم عادل إمام قد أكد خبر ابتعاده عن الموسم الدرامي الرمضاني المقبل لعام 2021، مبرراً سبب الغياب رغبته في الحصول على إجازة من تقديم مسلسلات جديدة لعام المقبل.

أما بالنسبة للنجم العربي الكبير يحيى الفخراني، الذي يحظى بمتابعة واسعة جداً، فإنه سيعود إلى الدراما في رمضان 2021 بعد غياب عامين، وسيكون ظهوره من من خلال مسلسل يحمل اسم ( نجيب زكي ذركش )، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني، ويشارك فى بطولته نخبة من نجوم مصر، ومنهم: أنوشكا، وكريم عفيفي، ورامز أمير، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومن المتوقع الدخول في عمليات التصوير في الشهر المقبل.

