السعودية تحبط محاولة حوثية لاستهداف مطار أبها

دمرت قوات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون حاولت استهداف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي.

وفي هذا الشأن، قال المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي “أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الثلاثاء من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقها الحوثيون بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية.

وأوضح العميد المالكي أن محاولات الحوثيين الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة، تمثل جرائم حرب.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفي منتصف فبراير الماضي، اعترضت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، طائرة “درون” تابعة للحوثيين، تم إطلاقها باتجاه مطار أبها الدولي.

وأفادت قوات التحالف بأنها دمرت الطائرة مما أدى الى تناثر شظاياها في محيط مطار أبها الدولي دون وقوع خسائر.

واتهمت قوات التحالف “جنرالات الحرس الثوري الإيراني” في صنعاء بالوقوف خلف هذه الهجمات، ومحاولة استهداف المدنيين الأبرياء.

ويأتي ذلك الاستهداف من قبل الحوثيين للسعودية بالطائرات المسيرة لليوم العاشر على التوالي، إذ أعلن كل من التحالف وجماعة الحوثي عن هجمات مشابه على مدار الأيام التسعة الماضية، وبينما يؤكد التحالف على النجاح في اعتراض وتدمير الطائرات المسيرة، يعلن الحوثيين عن إصابة الأهداف بدقة. بحسب CNN Arabic.

وقبلها بيوم، استهدفت جماعة أنصار الله الحوثية، مجددا، الأراضي السعودية وذلك بهجوم بطائرة مسيرة على مطاري أبها وجدة، مما أدى لتوقفهما عن العمل لساعتين.

وفي تغريدة نشرها المتحدث الرسمي باسم جماعة أنصار الله، يحيى سريع، جاء فيها: “بفضل الله وكرمه، سلاح الجو المسير ينفذ هجوما جويا على مطاري جدة وأبها الدوليين صباح اليوم الاثنين، بطائرتي صماد 3 وقاصف 2k”، لافتا إلى أن “الإصابة كانت دقيقة، ونتج عنها توقف المطارين لساعتين متتاليتين”.

وأضاف: “تأتي هذه العمليات في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان العسكري وحصاره المتواصل على شعبنا اليمني”.

وفي الشأن، أبدى محمد علي الحوثي، استعداد الحوثيين للتوقف عن قصف الأراضي السعودية بالصواريخ مقابل وقف غارات التحالف العربي.

وغرد الحوثي عبر صفحته على تويتر قائلا: : “نحن من ندعو للسلام وقدمنا لأجله حلولا كثيرة، ولكن الحاصل حتى الآن أن القصف بالطيران الأمريكي والبريطاني والأوروبي مستمر والمعارك مستمرة”.

وأضاف: “إيقاف القصف مقابل القصف فنحن حاضرون إن وجدت الجدية كنقطة أولى. نوقف الطيران المسير والصواريخ بإيقاف دول العدوان قصفها بالطيران على المحافظات والجبهات“.

