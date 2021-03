نتنياهو خلال لقائه السفير الإماراتي: نحن نغير وجه الشرق الأوسط والعالم

استقبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم محمد آل خاجة أول سفير إماراتي لدى تل أبيب وقال له: “نحن نغير وجه الشرق الأوسط والعالم”.

وفي بيان نشره مكتب نتنياهو، اليوم الثلاثاء، جاء فيه: إن “رئيس الوزراء الإسرائيلي استقبل اليوم في مكتبه بأورشليم السفير محمد آل خاجة، أول سفير إماراتي لدى إسرائيل”.

وقال نتنياهو خلال استقباله آل خاجة: “نحن نغير وجه الشرق الأوسط. نغير وجه العالم”.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن “اللقاء بحث امكانية تطوير مشاريع إقليمية وثنائية مشتركة في العديد من المجالات”.

وأضاف: “كما شارك في اللقاء الذي اتسم بأجواء دافئة وودية رئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات ومسؤولون كبار آخرون”.

إسرائيل تعلن عن وصول أول سفير إماراتي لديها

وأعلنت إسرائيل، أمس الإثنين، عن وصول اول سفير إماراتي لديها، محمد محمود آل خاجة، إلى مطار بن غوريون، وأكدت بأنه سيقوم بتقديم أوراق إعتماده للرئيس رؤوفين ريفلين.

وفي وقت سابق، كان قد أعلن مكتب دبي الإعلامي بأن محمد محمود آل خاجة أدى اليمين القانونية كأول سفير للإمارات في إسرائيل.

محمد آل خاجة يطلق حسابه الرسمي عبر تويتر كسفير لدى إسرائيل

وأعلن السفير الإماراتي في إسرائيل محمد محمود آل خاجة، فير فبراير الماضي، إطلاقه حسابه الرسمي عبر تويتر كأول سفير إماراتي لدى تل ابيب.

ونشر السفير الإماراتي أول تغريدة له على حسابه باللغات الثلاث الإنجليزية والعربية والعبرية، قال فيها: “يسعدني إطلاق حسابي الرسمي على موقع تويتر كأول سفير لدولة الإمارات لدى دولة إسرائيل”.

وأضاف آل خاجة معرباً عن تطلعه “إلى العمل مع المسؤولين الإسرائيليين لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، ولنشر قيم السلام والتعايش بين شعبي البلدين”.

من جانبها، ردت إسرائيل عبر حساب “إسرائيل بالعربية” التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية بإعادة نشر تغريدة السفير الإماراتي وأرفقتها بتعليق: “نحن بانتظارك ونتمنى لك التوفيق”.

وكان السفير الاماراتي محمد الخاجة قام باداء اليمين الدستورية، كاول سفير إماراتي في إسرائيل.

وكانت قد أطلقت السفارة الإماراتية في إسرائيل حسابها الرسمي عبر تويتر، وقالت: “هذا هو الحساب الرسمي لسفارة دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل على تويتر”، مضيفة: “نتطلع إلى تبادل آخر الأخبار والمعلومات حول دولة الإمارات، وما يستجد من أحداث في إطار تعزيز السلام والتفاهم والتقدم بين شعبينا وعلى صعيد المنطقة”.

